Легкая атлетика на грани провала. Россиянину, боровшемуся за медали в ходьбе, судьи выписали три предупреждения подряд

Серебряный призер ЧМ-2019 ходок Василий Мизинов не смог зацепиться за олимпийскую медаль — на 20-километровой дистанции победил итальянец Массимо Стано.

Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Мужчины. Спортивная ходьба. 20 км

1. Массимо Стано (Италия) — 1:21.05

2. Коки Икэда — отставание 0.09

3. Тосикадзу Яманиси (оба — Япония) — +0.23

Турнир по легкой атлетике вот уже вторые Игры подряд — большое разочарование для российских болельщиков. «Королева спорта» продолжает дарить россыпи красивых сюжетов и привлекать всеобщее внимание. Чего стоят только победа итальянца Марселя Джейкобса на стометровке или мировой рекорд норвежца Карстена Вархольма на 400 м с барьерами. Но мы, увы, пока чужие на этом празднике жизни.

Остров невезения

В Рио-де-Жанейро по всем известным причинам за всю российскую легкую атлетику отдувалась одна Дарья Клишина в женских прыжках в длину. Получилось не очень хорошо. Прошло пять лет, и ВФЛА не стала ближе к восстановлению, но нам хотя бы разрешили выставить на Олимпиаду десяток атлетов.

Несмотря на такие неприятные истории, как непопадание в Токио шестовика Тимура Моргунова, у российской сборной вроде бы собрался боеспособный состав — действующие чемпионы мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, и прыжках с шестом Анжелика Сидорова, призеры ЧМ-2019 барьерист Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Михаил Акименко и Илья Иванюк, ходок Василий Мизинов, та же Клишина. Шестеро атлетов входили в топ-10 по результатам в нынешнем сезоне. И вот, когда турнир легкоатлетов перевалил через экватор, мы вынуждены констатировать, что медалей у нас пока так и нет.

Клишина и Шубенков получили травмы и пролетели мимо финалов, Акименко и Иванюк вышли в медальный раунд, но там не показали ничего особенного, как и метатель молота Валерий Пронкин. Вряд ли доберется до пьедестала десятиборец Илья Шкуренев. А в четверг досрочно закончил свой поход за наградой Мизинов.

Лед и жара

Соревнования по спортивной ходьбе изначально были для оргкомитета Игр в Токио головной болью. Все уже прекрасно знают, какая погода в столице Японии в июле — с раннего утра температура за +30 плюс огромная влажность. И даже предложения начинать раньше шести утра были признаны нецелесообразными. В итоге ходоков отправили подальше от Токио — в олимпийскую столицу-1972 Саппоро. Хотя и здесь немногим прохладнее, спортсмены еще до старта начали прибегать к помощи разных лайфхаков. Например, бронзовый призер ЧМ-2019 Персеус Карлстрем из Швеции вышел на дистанцию, приложив к шее огромный пакет, по всей видимости, со льдом.

В мире спортивной ходьбы многое изменилось со времен победы россиянина Валерия Борчина в Пекине в 2008-м. С тех пор две Олимпиады на этой дистанции выиграли представители Китая, Чен Дин в Лондоне и Ван Чжен в Рио-де-Жанейро. А главным фаворитом на домашних Играх считался действующий чемпион мира японец Тосикадзу Яманиси. Два года назад в Дохе он выиграл в похожих условиях — жара, духота, но при этом высокие скорости.

И именно Яманиси сначала взялся задавать темп — на первую двухкилометровую отсечку он пришел лидером. Недалеко шли и еще два чемпиона мира последних лет, испанец Мигель Анхель Лопес и колумбиец Эйдер Аревало. Мизинов держался в общей группе во втором десятке. И отметим, что уже к исходу 10 минут гонки, когда спортсмены едва преодолели километра два с половиной, у ходоков начало сводить ноги — телекамера выхватила турка Салиха Коркмаза из лидирующей группы, который схватился за левую ногу и начал ее массировать. Через несколько километров он вынужден был сойти.

Первую заметную попытку отрыва предприняли китаец Ван Кайхуа и индиец Сандип Кумар. Они к четверти дистанции создали заметный просвет с пелотоном и оторвались секунд на 10-12. Сзади держалась большая группа преследователей, в их числе был и Мизинов, который вперед не рвался. Китаец быстро сбросил с «колеса» индийца — вскоре его съели остальные. Яманиси после этого рванул вперед, прихватив с собой соотечественника Коки Икэду и Массимо Стано из Италии. Им удалось разорвать группу, но Мизинов удержался на хвосте, борясь с двумя испанцами, Лопесом и Альваро Мартином.

13-й километр Мизинова

Тем временем лидирующий китаец уже начал обгонять круговых, но его отрыв начал таять — японцы и итальянец на 11-м километре резко прибавили. Задачей Мизинова здесь было поддерживать темп, и он делал это. Правда, дорогой ценой — получив одно за другим два замечания за нарушение техники. Но Василий до поры до времени сохранял свое место в группе, где шли Яманиси, Икэда, Стано, Мартин и Лопес.

Для нас все закончилось на 13-м километре гонки — Мизинову выписали третье замечание, а затем в информационной системе появилось и четвертое. Дисквалификация, и дальше борьба за медали продолжилась без россиянина.

А развивалась она очень интересно. Представителя Китая догнали и перегнали. После этого Яманиси и Икэда оторвались от соперников, но не смогли сбросить Стано. И не самый титулованный итальянец в итоге на последнем круге ушел от обоих японцев и стал олимпийским чемпионом!

Мог ли на его месте оказаться Мизинов? Вполне. Тому же Яманиси он лишь немного проиграл в Дохе, а Стано тогда опередил на четыре с половиной минуты. Но на этот раз россиянин не справился. Пока наша сборная в Токио никак не может вырваться из круга неудач, а порой просто фатального невезения. Что тому виной, пусть разбираются специалисты. Мы же ждем вечернего выступления Сидоровой в финале, скрестив пальцы.