Британский бегун подделывал тесты на ковид. Но его все равно возьмут в Токио

Скандальное решение Федерации легкой атлетики Великобритании по делу стайера Эндрю Батчарта, претендующего на медаль Олимпиады-2020.

Федерация легкой атлетики Великобритании обнародовала скандальное решение по делу бегуна на 5000 метров Эндрю Батчарта, который пренебрежительно высказывался в соцсетях об антиковидных правилах и признался в подделке медицинских документов. За «безответственные публичные заявления» 29-летний спортсмен получил 5000 фунтов штрафа и 12-месячную дисквалификацию. Но наказание почему-то отложено на два года, чтобы дать стайеру возможность выступить на Олимпиаде-2020 в Токио и на Играх Британского содружества-2022 в Бирмингеме. Надзорные карантинные инстанции и полиция интереса к признаниям бегуна не проявили.

Никого не хотел оскорбить

Расследование в отношении Батчарта было начато через 33 минуты после того, как он был включен в состав олимпийской сборной Великобритании в Токио-2020. Легкоатлетическим властям стало известно, что постоянно проживающий в США Эндрю, выступая в одном из подкастов, заявил, что антиковидные правила в королевстве никто не соблюдает и рассказал, как после возвращения из Штатов лично подделал дату на бланке теста ПЦР для того, чтобы пораньше выйти из карантина. «Я уверен, что так делают абсолютно все», — подчеркнул легкоатлет. Скандальный кусок подкаста был быстро удален, но расследование было уже не остановить.

«На протяжении всей пандемии спорт высших достижений находится в привилегированных условиях и пользуется поблажками из общих правил для того, чтобы позволить спортсменам тренироваться и выступать. Поэтому мы очень серьезно относимся к заявлениям, что какой-либо спортсмен не следовал рекомендациям и нарушал протоколы связанные с COVID», — говорится в заявлении британской федерации по делу Батчарта. По мнению спортивных чиновников, высказывания бегуна могут повредить репутации сборной Великобритании, которая во время Олимпиады из-за распространения в стране штамма «дельта» и так столкнется с более серьезными ограничениями, чем другие команды.

Напуганный этим комментариями Батчарт почти сразу дал задних ход. «Я никогда не фальсифицировал тесты, и после прибытиях из США полностью прошел карантин, — отметил Эндрю. — До меня доходили слухи, что другие люди фальсифицировали тесты, и я знаю этих людей. Но сам я никогда этим не занимался и всегда соблюдал правила стран, в которые я приезжал. Возможно, в подкасте я несколько преувеличил ситуацию, но я никого не хотел оскорбить. Прошу прощения у сборной Великобритании и оргкомитета Токио-2020, которые, как я знаю, усердно работают для того, чтобы сделать Игры безопасными для всех».

Будущий отец

Поскольку у полиции не было никаких доказательств нарушений со стороны Батчарта антиковидных протоколов, решено его наказать не за подделку тестов, а за высказывания, порочащие репутацию сборной Великобритании. Причем, наказание отсрочили на целых два года. Возможно, сыграл роль тот факт, что Батчарт и его подруга легкоатлетка Линдсей Шарп в настоящее время ждут ребенка, и дисквалификация атлета за глупость сейчас была бы крайне негуманна. Батчарт только что побил рекорд Шотландии в беге на 3000 метров и после провала квалификации Мо Фара является главной надеждой британце в беге на средние дистанции. Он был шестым на 5000 метрах на Олимпиаде в Рио и 16-м на ЧМ-2019.

Эндрю — не первый спортсмен, высказывающий пренебрежение антиковидными регламентами. Например, осенью прошлого года американский теннисист Сэм Куэрри, сдав положительный тест на коронавирус, бежал из Санкт-Петербурга в Лондон, нарушив все возможные предписания. В начале октября 2020 года Куэрри прибыл на турнир в St. Petersburg Open вместе с женой Эбби и семимесячным сыном Фордом. Несмотря на опасность заражения, спортсмен не хотел расставаться с семьей во время своего семинедельного тура по Европе. В день приезда Сэм с супругой сдали отрицательные тесты, но через четыре дня их ПЦР оказались положительными. Заражение было подтверждено и повторным тестированием.

Куэрри оказался снят с турнира и изолирован вместе с семьей в номере отеля. В случае бессимптомного протекания болезни американской семье был предложен карантин в апартаментах премиум-класса. Однако провести осмотр инфицированных российским врачам не удалось, несмотря на усилия организаторов турнира и тур-менеджера ATP. Сэм и его жена не пустили доктора в номер, а на следующее утро без уведомления сотрудников гостиницы убежали в аэропорт и улетели в Лондон на частном самолете. Куэрри уверяет, что там они сразу отправились на съемную квартиру, где провели две недели на самоизоляции.

Свое странное поведение в Санкт-Петербурге американец объяснил боязнью российских врачей и возможной перспективой разлучения с ребенком в случае госпитализации. 33-летнему спортсмену за нарушение ковидного протокола грозили 100 тысяч долларов штрафа и трехлетняя дисквалификация. Но дисциплинарный орган ATP-тура поступил с ним в высшей степени либерально. Куэрри был условно оштрафован на 20 тысяч долларов и в течение шести месяцев находится на испытательном сроке. Он спокойно играл в нынешнем сезоне, правда от поездки на Игры в Токио отказался — видимо, понял, что жестких антиковидных протоколов с него достаточно.