Ласицкене вернулась в сектор спустя 48 дней. И прибавила 7 см к своему лучшему результату в сезоне

Прыжки Маши обнадеживают, а вот некоторые наши олимпийцы пока далеки от идеальной формы.

В этом летнем сезоне у трехкратной чемпионки мира практически не было стартов. В мае она выступила на двух турнирах в Европе. На одном показала 1,80, на другом — 1,88 м. Смешные для нее результаты, но оба раза не повезло с погодой. А потом Ласицкене вовсе травмировалась. Из-за этого был пропущен весь соревновательный июнь, включая чемпионат России. В начале июля без Марии прошла «Бриллиантовая лига» в Стокгольме — туда она тоже до последнего собиралась. В результате такой паузы тревога относительно ее состояния усиливалась. Тем более, что до Олимпиады времени все меньше, а за два метра в этом сезоне уже прыгали девушки с четырех частей света — Азии, Австралии, Европы и Северной Америки.

Ласицкене vs Магучих

В субботу, Мария, наконец, вернулась в сектор. Произошло это на Кубке Москвы. И показала она очень уверенные для такого перерыва прыжки. 1,95 она преодолела с хорошим запасом.

После этого россиянка не стала размениваться на условные 1,98 (хотя после зимы 2019-го она лишь раз прыгала 2,00), а сразу же заказала знаковые 2 м. Это говорит об ее уверенности в своих силах. Пока не получилось. Понятно, что сейчас Маше нужны соревнования. В интервью ТАСС она сказала, что до Олимпиады выступит на двух турнирах в Финляндии и, скорее всего, в Москве 24 июля. Сразу три старта перед Токио — это очень хорошо. Вполне достаточно, чтобы войти боевой режим. И здорово, что вообще удалось найти возможность попрыгать — перед Олимпиадой, как правило, турниров практически нет.

Вместе с тем ясно, что ни в Финляндии, ни в России большой конкуренции у Ласицкене не будет. Это ей нужно напрыгиваться, а все остальные целенаправленно подводятся к Играм в Японии. Так лидер мирового сезона Ярослава Магучих в эту субботу спокойно выиграла молодежный чемпионат Европы, без каких-либо проблем прыгнув 2 м. Это, к слову, рекорд соревнований. От дальнейшей борьбы с планкой украинка отказалась, никакого смысла в этом не было. Зато на пресс-конференции выступила очень уверенно, заявив, что на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд.

Хасанова и Пронкин пока не впечатляют

От нашей страны в молодежном чемпионате Европы участвовал только один человек. По неподдающемуся никакому здравому смыслу решению World Athletics только та российская десятка спортсменов, которая отобрана для участия на Олимпийских играх, могла соревноваться и на этом турнире. То, что в Таллине проходили соревнования с возрастными ограничениями (до 23 лет) никого не смущало. В результате в Эстонии выступила лишь 21-летняя ходочка Эльвира Хасанова. Ее попадание в десятку изначально вызывало вопросы (почему, например, она, а не шестовичка Полина Кнороз, которая выше в мировом рейтинге?), и после этого старта их стало только больше.

В Таллине Эльвиру дисквалифицировали за технику на середине дистанции. К тому моменту она шла 11-й, отставая от лидера на три с половиной минуты. И ведь это только молодежный чемпионат Европы. В Японии, где будут сумасшедшие погодные условия и куда более дикий темп (который сразу начнут задавать китаянки и хозяйки), придется в разы тяжелее. Стоило ли бросать юную и неопытную девушку в такую мясорубку?

Увы, пока ничем не убедил и еще один член олимпийской сборной — Валерий Пронкин. У молотобойца за два международных старта ни одной попытки даже за 76 м. Не было таковой и на чемпионате России в Чебоксарах, где он стал вторым. По сути, спортсмена включили в десятку за одну лишь попытку за весь сезон — в мае в Адлер спортсмен метнул 79,06 м. На сегодня это девятый результат сезона в мире. А вот дальше неприступных в июне и июле Пронкину 76 м в нынешнем сезоне метали более 40 человек...