Звезда сборной США попросила прощения за наркотики. Ее простили, но в Токио, видимо, не возьмут

Бегунья-спринтер Ша'Карри Ричардсон курила травку из-за смерти матери и теперь сможет выступить на Олимпиаде-2020 только в случае специального разрешения.

Одна из лучших женщин-спринтеров мира Ша'Карри Ричардсон выступила в эфире американского телевидения с объяснениями относительно положительного допинг-теста на марихуану, который она сдала 28 июня на чемпионате США. Новость о предстоящей дисквалификации главной претендентки на золото на стометровке в Токио-2020 стала шоком для легкоатлетического сообщества. В итоге было объявлено, что отстранение 21-летней спортсменки продлится всего один месяц. Но результаты Ша'Карри в олимпийской квалификации аннулированы. И теперь допустить ее до Игр-2020 можно только специальным решением Национального олимпийского комитета и МОК.

Есть большие сомнения, что эти организации в обход правил решат вручить путевку спортсменке, только что нарушившей допинговые правила и цинично употреблявшей наркотики перед соревнованиями. Хотя Ричардсон — одна из самых популярных легкоатлеток США, за ней стоят мощные спонсоры, и дело может повернуться как угодно. Иностранных болельщиков в Токио не будет, а воспитанные японцы навряд ли станут свистеть допингерше (тем более что она, как пишут ее фанаты в соцсетях, «никому не сделала зла»). Теоретически Ша'Карри может успеть даже на личный старт — женские забеги на 100 метров начинаются в Токио 30 июля. И совершенно точно она успевает выйти из дисквала на финал эстафеты 4х100 м 6 августа. Другой вопрос, что выглядеть поездка Ричардсон на ОИ-2020 после случившегося будет не очень.

Зачем бегунья курила перед стартом

По словам спортсменки, она использовала марихуану как способ справиться с личной трагедией. За неделю до чемпионата США умерла мать Ричардсон. Правда, известно, что Ша'Карри воспитала бабушка, а с матерью они были не слишком близки. Тем не менее о своих переживаниях бегунья действительно говорила еще во время соревнований. Но тогда никто и предположить не мог, что девушка снимает стресс таким экстремальным образом, несмотря на жесткий допинг-контроль и тот факт, что употребление каннабиса в соревновательный период запрещено кодексом ВАДА, даже если местные законы лояльны к марихуанщикам.

— Я хочу взять на себя ответственность за свои действия, — заявила Ричардсон в эфире. — Я понимала, что делала и что мне этого делать не следует, но все же я приняла такое решение. Я не оправдываюсь и не ищу сочувствия. Не судите меня, потому что я такой же человек, как и все, просто бегаю немного быстрее.

The U.S. women's top 100-meter runner #ShaCarriRichardson has been suspended for 30 days after testing positive for marijuana, which would disqualify her from individual events at the #TokyoOlympics. ?pic.twitter.com/SJAMYWwWN8 — No Jumper (@nojumper) July 2, 2021

До недавнего времени за марихуану спортсмен мог получить четыре года дисквалификации. Но с этого года ВАДА использует более новый подход к «рекреационным наркотикам». Если спортсмен докажет, что каннабис не улучшил его результат, то его наказание составит всего три месяца. А если признает свою вину и согласится пройти программу реабилитации, то дисквалификация вообще станет символической — один месяц. Это выглядит очень странно, учитывая моральный аспект нарушения и то, что спортсмены как публичные люди, употребляя наркотики, пропагандируют асоциальное поведение. Однако ВАДА очень хотело сократить затраты на борьбу с препаратом, который обнаруживается очень часто и при этом не улучшает силу или выносливость, а скорее наоборот. Ранее агентство уверяло, что спортсмены, употребляющие марихуану перед стартом, «подвергают опасности себя и других из-за замедления своей реакции».

listen to sha'carri speakin on her struggles all year . she is tellin the world a lot is goin on in her life that nobody know about . she didn't hurt anyone . weed is legal all over now . the olympics need to make some changes too #fucktheolympics i stand for #shacarririchardson pic.twitter.com/g7t4IQyBuF — VIC SAID WHAT??? (@F0ll0wDeezNutz) July 2, 2021

Результаты приходят ко мне без стероидов

Честно говоря, употребление наркотиков — это логичное продолжение гламурного образа Ша'Карри — яркой девушки, которая на каждый старт выходит с новым цветом волос, шокирует публику пятисантиметровыми ногтями и татуировками, а также заваливает свои соцсети смелыми фото. С другой стороны, ее оправдания выглядят довольно странно для взрослого человека, у которого к тому же есть деньги на психолога. «Я не знала, как контролировать свои эмоции и как справиться с навалившимися проблемами, — сказала Ричардсон в эфире. — Я прошу прощения, если подвела вас, ребята... А я подвела. Но это случилось в последний раз. Мне 21 год, я еще очень молода, впереди много соревнований. У меня много сил, и все результаты приходят ко мне естественным образом, без стероидов или чего-то еще».

U.S. Track & Field Athlete Sha'Carri Richardson Accepts Sanction for Anti-Doping Rule Violation https://t.co/ufvjYczqtm — USADA (@usantidoping) July 2, 2021

В олимпийской квалификации Ша'Карри пробежала стометровку за 10,86 секунды — это шестой результат в истории женского бега. Ранее, в марте, Ричардсон бегала еще быстрее — за 10,72. Это делало американку одной из главных претенденток на победу в Токио в дисциплине, где американки не побеждали с 1996 года. Правда, Ша'Карри еще надо было обогнать Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с Ямайки, которая в нынешнем сезоне показывала 10,63. Тем не менее потеря Ричардсон — это очень серьезный удар и по перспективам сборной США в женском спринте, и главное — по репутации команды. Особенно учитывая популярность Ша'Карри в Instagram, где у нее миллионы подписчиков.

USATF Statement regarding Sha'Carri Richardson — USATF (@usatf) July 2, 2021

Ричардсон должна была бежать 200 м в Стокгольме на этапе Бриллиантовой лиги в ближайшее воскресенье, но ее имя было исключено из списка участников в четверг в связи с новостями о положительном допинг-тесте и дисквалификации. В заявлении федерации легкой атлетики США говорится, что данная ситуация «невероятно неудачна и разрушительна для всех ее участников». Если не будет принято решение везти Ричардсон в Токио во что бы то ни стало, то допингершу в американской команде в личной стометровке заменит Дженна Прандини, которая заняла в олимпийских отборочных соревнованиях четвертое место. Ранее она предполагала бежать на ОИ-2020 только 200 метров. Однако уровень амбиций и звездности у Дженны намного ниже, чем у Ша'Карри.