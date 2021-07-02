Главную американскую звезду поймали на допинге. Скандал перед Олимпиадой

Бегунья Шакарри Ричардсон, похоже, сдала положительный тест на марихуану.

Американка выиграла национальный отбор на стометровке с одним из лучших результатов в истории — 10,86. Но сегодня ночью анонимные источники сообщили, что она не побежит в Токио из-за проблем с допинг-контролем.

Шакарри Ричардсон — главная сенсация мирового легкоатлетического сезона. В 21 год она промчалась стометровку за 10,72 — это шестой результат вообще в истории спринта. А если вычесть вскоре попавшуюся на допинге Мэрион Джонс, то вовсе пятый. По масштабу таланта и харизме Ричардсон сравнивали с Усэйном Болтом. А сама она всячески стремилась быть похожей на другую легенду — Флоренс Гриффит Джойнер. Во всяком случае, необычный имидж Шакарри — явный отсыл в сторону Фло Джо. И таких ярких — во всех смыслах слова — звезд в легкой атлетике не было как раз со времен Болта.

Американка признается в допинге в прямом эфире?

Первой о допинговых проблемах Ричардсон сообщила ямайская газета The Gleaner. Интерес ямайцев понятен: американка — главная соперница их звезд на пути к олимпийскому золоту. Но эта история — явно не про наговор со стороны прямых конкурентов. Сама Ричардсон отреагировала на нее красноречивым постом в Twitter: «Я человек».

I am human — Sha'Carri Richardson (@itskerrii) July 1, 2021

А еще сегодня вечером должна появиться на вечернем шоу NBC. Явно с каким-то важным заявлением. Этап Бриллиантовой лиги в Стокгольме, куда она изначально была заявлена, Шакарри пропустит.

Также анонимный источник подтвердил, что Дженна Прандини, которая финишировала четвертой на американском отборе, уже готовится бежать в Токио. То есть Ричардсон на Олимпиаде не будет. И именно по причине допинговых проблем.

Предположительно, американка сдала положительную пробу на марихуану как раз во время чемпионата США, который завершился несколько дней назад. Там она одержала убедительную победу с результатом 10,86. Шансы Ричардсон на золото Токио — как минимум в эстафете, но, вероятно, и личное — оценивались как почти стопроцентные. Но теперь ей предстоит воевать в судах, а не на дорожке.

Ричардсон сохраняет шанс выступить на Олимпиаде

У этой истории, на самом деле, сразу несколько измерений. Во-первых, у Ричардсон допинговый тренер — и мы сообщали об этом еще в апреле.

Потенциально быстрейшую женщину планеты сейчас тренирует Деннис Митчелл — олимпийский чемпион Барселоны-1992 в эстафете 4 х 100 метров. Под занавес своей карьеры он попался на тестостероне, и объяснение вошло в историю как одно из самых анекдотичных. Митчелл утверждал, что перед сдачей пробы выпил пять бутылок пива и минимум четырежды занимался сексом с женой. Но все эти обстоятельства не спасли его от четырехлетней дисквалификации.

А спустя несколько лет, уже в рамках расследования «дела BALCO», Митчелл признался, что получал инъекции гормона роста. Но из-за срока давности это не имело никаких юридических последствий, и тренер спокойно продолжил работать.

И теперь вот у него проблемы с лучшей ученицей. Шакарри еще относительно повезло: совсем недавно ВАДА заметно смягчило правила, касающиеся приема рекреационных наркотиков. Еще пару лет назад Ричардсон могла бы получить за марихуану четыре года дисквалификации. Теперь же, при условии, что она докажет, что употребление наркотика не было связано с желанием повысить спортивный результат, а также согласится пройти курс реабилитации, срок отстранения может составить от одного до трех месяцев.

В принципе, очевидно, что марихуана результат на стометровке не повышает. И если решение будет принято в ближайшее время, а срок отстранения составит месяц и будет отсчитываться с даты положительной пробы, Ричардсон даже сохраняет шансы успеть выступить на Олимпиаде. Но уже не в личном виде, а в эстафете 4 х 100 метров. Правда, если американцы пойдут на такой вариант, это может обернуться грандиозным скандалом.