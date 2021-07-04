Ее выгоняли из бега из-за мужских гормонов. Но она выиграла суд и едет на свою вторую Олимпиаду

Индийской легкоатлетке Дути Чанд запретили участвовать в соревнованиях из-за слишком высокого уровня тестостерона, но суд оправдал спортсменку, и теперь она отобралась на ОИ-2020.

Вопросы гендерной принадлежности в спорте поднимались еще в прошлом веке. Достаточно вспомнить советскую легкоатлетку Александру Чудину. Австралийский профессор Людвиг Прокоп даже написал о ней в своей статье, сказав, что часто побеждают те люди, которые имеют одновременно женские и мужские половые признаки.

В 1968 году на летней Олимпиаде наконец начали проводить разные исследования на принадлежность человека к определенному полу. Правда, в конце века все тесты отменили, а вновь о них задумались только через несколько лет. Международная ассоциация легкоатлетических федераций подняла вопрос о половой принадлежности бегуньи Кастер Семеня. В 2019 году она уже была олимпийской чемпионкой, но ей предписали искусственно снижать уровень тестостерона. Семеня подала в суд, чтобы отменить это правило, — спортсменка говорила, что оно дискриминационное. Но ей отказали.

Проблемы спортсменок из-за уровня тестостерона

Случай с Кастер — далеко не единственный в олимпийском движении. В легкой атлетике действует правило, согласно которому для участия в соревнованиях среди женщин показатель мужского полового гормона для забегов от 4000 до 1500 метров должен быть меньше пяти наномолей на литр. Обычно же у женщин редко превышает два наномоля. А вот на других дистанциях девушкам типа Кастер Семеня выступать можно — нет исследований, которые доказывали бы, что в таком случае повышенный уровень тестостерона как-то помогает им выигрывать.

Кроме Кастер от ограничений международной федерации пострадали еще двое призеров Олимпиады в Рио-де-Жанейро — Франсин Нийонсаба из Бурунди и Маргарет Вамбуи из Кении. У обеих спортсменок уровень тестостерона был больше верхней границы. На Олимпийских играх-2016 на пьедестале оказались Семеня, Нийонсаба и Вамбуи — ко всем девушкам были одинаковые претензии. И вопрос о гендерной принадлежности снова был поднят. Выяснилось, что у всех трех нашли нарушения полового развития организма.

Кастер так и не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио в забеге на 5000 метров, а вот у Франсин получилось. Но есть еще две атлетки, у которых проблемы с уровнем тестостерона, — это Кристин Мбома и Беатрис Масилинги из Намибии. Им нельзя выступать на Олимпиаде в беге на 400 метров. Зато на 200 — можно, что они и планируют сделать. Проблема только в том, что девушки прошли олимпийскую квалификацию и только потом узнали о повышенном показателе мужского гормона.

Дути Чанд меняет правила легкой атлетики

Есть и другой пример — бегунья из Индии Дути Чанд. В 2014 году ее дисквалифицировали на неопределенный срок из-за гиперандрогении — так называется повышение мужского гормона в крови. Анализы показали, что значение находится выше допустимого и соответствует мужскому.

Но сначала думали на допинг — именно с этим связывали ситуацию с тестостероном в ее крови. После дисквалификации Чанд федерацию легкой атлетики Индии и международную федерацию сильно критиковали, говоря о личной жизни спортсменки и ее человеческих правах. Частично возмущение было вызвано специально устроенным жестким гинекологическим осмотром Дути.

Спортсменка просто так не сдалась и обратилась в Спортивный арбитражный суд. В этом ей помогала канадская юридическая фирма. В суде приняли сторону легкоатлетки из Индии — не было никакого доказательства, что уровень тестостерона влияет на ее результаты. У международной федерации легкой атлетики было два года, чтобы доказать обратное.

Для дистанций на 100 и 200 метров обоснований не нашлось. Чанд была восстановлена в правах — ей разрешили выступать на соревнованиях. В 2016 году она отобралась на Олимпийские игры в Рио и выступила в квалификации. Но не прошла в финал на дистанции 100 метров. Зато Дути стала первой за 36 лет спортсменкой из Индии, участвовавшей в Олимпиаде.

25-летняя бегунья недавно установила рекорд своей страны, но олимпийскую квалификацию не прошла — не хватило двух сотых секунды. Был и прямой отбор в Токио — на взрослом национальном чемпионате по легкой атлетике Чанд стала четвертой. Но в Японию Дути все-таки попадает на основе квоты по мировому рейтингу. Так что она выступит в дистанциях на 100 и 200 метров.

— Хотя мне еще надо получить официальное приглашение от международной федерации легкой атлетики, я уверена, что квалифицировалась на Олимпийские игры на основе моего мирового рейтинга. Мечта всех спортсменов — поучаствовать в Олимпиаде. Мне очень повезло, что я могу сделать это дважды, — рассказала Чанд изданию Times of India.

Игры в Рио прошли для спортсменки неудачно, но в Токио все может быть по-другому. По крайней мере свой след в истории спорта Дути уже оставила — не всем удается изменить правила спортивного сообщества и остаться при этом победителем.