Самая сексуальная спортсменка мира пакует чемоданы в Токио. Где на нее смотреть?

Немецкая бегунья Алиса Шмидт выполнила свою главную спортивную миссию и попала на Игры-2020 в составе эстафеты. Фолловеры в экстазе.

Одной из самых популярных спортсменок в Instagram на предстоящей Олимпиаде в Токио станет немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт. У нее почти 2 миллиона подписчиков в соцсети, а практически под каждой публикацией несколько тысяч комментариев. Особая активность под одним из последних постов, где Алиса сообщает своим поклонникам о том, что квалифицировалась на Игры. Фанаты поздравляют ее с успехом, желают удачи в Японии и верят, что их кумир выиграет медали на Национальном стадионе. Только вот основные успехи и причина интереса к Шмидт не совсем связана со спортом. Девушку выделяют как самую красивую спортсменку, а фолловеры с большей охотой обсуждают ее новые фото в купальнике, нежели успехи на беговой дорожке. Но что покажет секс-символ Игр-2021 на соревнованиях?

Мало спортивных успехов и много коммерческих контрактов

Впервые серьезную известность Алиса получила в 2019 году, когда австрийский журнал Busted Coverage и подарил ей титул самой сексуальной спортсменки. На тот момент из успехов у 19-летней бегуньи лишь серебро юниорского чемпионата Европы в эстафете 4х400 м. И то в той команде Шмидт не была лидером, уступая по секундам подругам по сборной Германии. Только вот практически эталонное тело, модельная внешность и грамотный пиар сработали для привлечения фанатов гораздо лучше, чем любые победы. Для сравнения: сейчас у Алисы 1,8 миллиона подписчиков в Instagram, при этом у Шоны Миллер, победившей на ключевой для немки дистанции 400 м на Играх в Рио-де-Жанейро, — чуть больше 100. Лучшая россиянка в этой дисциплине едва набирает 20 тысяч.

То есть Шмидт на своем примере доказывает, что в спорте часто людям не особо интересны соревнования сами по себе. А вот обворожительная внешность и частое общение со СМИ быстро делают тебя иконой поколения. Иначе как объяснить такой взлет популярности и контракты с ведущими мировыми брендами? К примеру, Шмидт — одна из важнейших участников пиар-кампании известного производителя экипировки, сотрудничает Алиса и с брендами косметики, футбольным клубом «Боруссия» (Дортмунд), сетью отелей и другими. В ее соцсетях процент рекламных публикаций достигает 70, но подписчики не жалуются, потому что видят главное — привлекательные фото самой Алисы. Иногда снимок с очередной коммерческой интеграцией сменяется фото с поездки или соревнований, но, честно говоря, беглый взгляд по профилю не сразу выдаст в Алисе профессиональную легкоатлетку. Максимум — модель, которая помешана на фитнесе и здоровом образе жизни.

Шансов на медаль у Шмидт почти нет

Только вот сама Шмидт уверяет, что спорт для нее — занятие номер один в жизни. Она даже периодически жалуется в интервью, что съемки мешают ей тренироваться и в олимпийский сезон она откажется от многих сторонних проектов. Цель Алисы — попасть в Токио, и она сделала все для ее реализации. Не сказать, что год прошел для Шмидт без спонсорских фотосессий, но своей цели она добилась. Недавно стало известно, что сборная Германии квалифицировалась на Олимпиаду в Японии в женской эстафете 4х400 м, а Алису в состав четверки включил тренерский штаб немецкой команды. Решение в целом логичное, ведь все последние крупные международные турниры она бежала в эстафете за бундестим.

Заработать личную квоту ей при этом не удалось. Квалификационный барьер в 51 секунду на четырехсотметровке Алиса так и не покорила, остановившись на 52,21 на чемпионате Германии в Брауншвейге. Тем не менее на выиграла серебро национального чемпионата, а значит, по праву вошла в четверку участниц Олимпиады от Германии в этой дисциплине.

Правда, рассчитывать на успех ее сборная в Токио вряд ли сможет. В женских спринтерских эстафетах безраздельно правят США, Ямайка, Великобритания и Багамские Острова. Германия конкурентоспособна на европейском уровне, но вот на мировом немецким девушкам бороться сложно. Об уровне притязаний Германии говорит хотя бы тот факт, что в 2019 году они не отобрались в топ-16 сборных мира для участия на ЧМ в Дохе. В Рио в 2016-м немки бежали, но не смогли пробиться в финал, уступив в предварительных забегах командам из Канады и Италии. Хотя четверка все равно установила необычный мировой рекорд, показав в полуфинале лучшее время для тех, кто не отобрался в финал. Сильнейшей европейской державой пять лет назад была, кстати, Украина, в составе которой не меньше ярких девушек. Но они не так известны, и про них не пишут крупные таблоиды, а значит, и такого внимания к ним, как к Шмидт, нет. Будет Алиса и в еще одной дисциплине, которая в Токио дебютирует. Это смешанная эстафета 4х400 м для мужчин и женщин. Но и здесь шансы Германии чисто теоретические. По предварительным раскладам, команда не должна попасть и в топ-10.

Реальные звезды женского спринта из США

Главными фаворитами традиционно будут бегуньи из США, и американцам на самом деле есть чем ответить Шмидт и в плане привлечения внимания аудитории. У главной звезды заокеанской сборной шестикратной олимпийской чемпионки Эллисон Феликс в инстаграме больше 800 тысяч подписчиков. Молодой талант звездно-полосатых Сидни Маклафлин пока набрала только 650, но после выступления в Японии наверняка пробьет миллион, а потенциальные спонсоры будут биться за эксклюзивный контракт с ней. Все дело в том, что у Сидни не менее эффектная внешность, она легко позирует на камеру и уже появлялась на обложке важных глянцевых журналов (например, L'Officiel). Но привлекательные фото с активным продвижением в соцсетях Маклафлин, в отличие от Шмидт, сочетает с реальными спортивными достижениями. Сидни — рекордсменка мира на дистанции 400 м с барьерами, а в составе сборной США она выиграла эстафету 4х400 м на ЧМ в Дохе.

В Токио Маклафлин претендует как минимум на две золотые медали — на сольной четырехсотметровке с барьерами и в эстафета 4х400 м. Возможно, мы увидим Сидни в итоговой заявке и на других дистанциях, например в микст-эстафете. Но даже статус двукратной олимпийской чемпионки сразу же повысит ее котировки, и к соглашению с брендом изотонических напитков наверняка добавятся и другие контракты. А вот российских звезд в женском спринте ждать не стоит. Из-за антидопинговых санкций и многочисленных скандалов вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до Игр в Японии допустили всего десять человек, и большинство из них будет выступать в секторе для прыжков. А ведь раньше эстафета 4х400 м была для нас одной из ключевых, мы побеждали в ней на ЧМ-2013 в Москве, а мировой рекорд до сих пор удерживает олимпийская четверка сборной СССР времен Сеула-88.