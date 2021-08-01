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Заслуженный тренер России — о белорусской легкоатлетке Тимановской: «Не стоило доводить до такой ситуации»

18:25
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Заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Епишин высказался о ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской.

1 августа Тимановская заявила, что ее без согласия заставляют вернуться в Минск из Токио. Накануне она раскритиковала спортивное начальство за то, что ее поставили на эстафету 4х400 метров на Олимпиаде-2020 без ее ведома.

«Все вопросы лучше решать, не доводя до такой ситуации. Лучше бы этого не делать. Все выкладывания в интернет...Это уже последняя линия защита, какая есть у любого человека. Наверное, в общем-то не нужно было до такого допускать», — приводит слова Сергея РЕН ТВ.

Позже стало известно, что организационный комитет Олимпийских игр в Токио проводит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с Тимановской.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/863912-ne-stoilo-zasluzhennyi-trener-o-skandale-s-belorusskoi-timanovskoi

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