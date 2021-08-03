Влодарчик выиграла золото Олимпиады в Токио в метании молота

Метательница молота из Польши Анита Влодарчик выиграла золото Олимпиады в Токио. Ее результат 78.48 метра.

Второе место заняла китаянка Ван Чжен. Замкнула тройку еще одна представительница Польши Мальвина Копрон.

Отметим, что Влодарчик стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Она также выиграла золото на Играх-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Кроме того, 35-летней спортсменке принадлежит действующий мировой рекорд (82,98 метра).

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Молот

Финал

1. Анита Влодарчик (Польша) — 78.48

2. Ван Чжен (Китай) — 77.03

3. Мальвина Копрон (Польша) — 75.49