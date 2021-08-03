Влодарчик выиграла золото Олимпиады в Токио в метании молота
16:08
Метательница молота из Польши Анита Влодарчик выиграла золото Олимпиады в Токио. Ее результат 78.48 метра.
Второе место заняла китаянка Ван Чжен. Замкнула тройку еще одна представительница Польши Мальвина Копрон.
Отметим, что Влодарчик стала трехкратной олимпийской чемпионкой. Она также выиграла золото на Играх-2012 в Лондоне и Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.
Кроме того, 35-летней спортсменке принадлежит действующий мировой рекорд (82,98 метра).
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Молот
Финал
1. Анита Влодарчик (Польша) — 78.48
2. Ван Чжен (Китай) — 77.03
3. Мальвина Копрон (Польша) — 75.49
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