В ВФЛА заявили, что Шубенков поехал на Олимпиаду в Токио с травмой

Пресс-атташе ВФЛА Алла Глущенко сообщила, что российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму ахилла еще в Москве. По ее словам, Всероссийская федерация легкой атлетики сделала все, чтобы он восстановился, заменить его в составе команды на Олимпиаде в Токио было невозможно.

«Да, была травма, мы знали об этом, — сказала Глущенко РИА Новости. — Когда Сергей заехал в Новогорск на карантин, мы все сделали, чтобы он эту травму вылечил. ФМБА и ВФЛА сделали все возможное, чтобы восстановить его. Последние тренировки перед вылетом на Олимпиаду были обнадеживающими, но это спорт, случилось то, что случилось».

Шубенков во вторник не вышел на старт в забеге первого круга на Олимпиаде в Токио, получив травму на разминке. Тренер Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что у спортсмена обострилась хроническая травма ахилла.