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В МИД Японии сообщили, что оргкомитет Игр и МОК изучают ситуацию с Тимановской

07:33
Кристина Тимановская. Фото Global Look Press
Кристина Тимановская. Фото Global Look Press
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В МИД Японии сообщили, что Оргкомитет Олимпиады в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) изучают ситуацию с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской.

«Нам известно, что организационный комитет Игр, МОК и другие ответственные организации в настоящее время принимают ряд мер, включая подтверждение личных намерений этого человека. Мы знаем, что Тимановская находится в безопасности. Она сотрудничает с ответственными органами и ведет с ними обсуждение. Правительство Японии также со своей стороны сотрудничает с этими заинтересованными организациями и продолжит принимать надлежащие меры в будущем», — рассказали ТАСС в ведомстве.

Генеральный секретарь кабмина Кацунобу Като также сообщил, что легкоатлетка на данный момени ведет переговоры с соответствующими органами.

Вчера, 1 августа, стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12037881

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Виктория Кравченко все материалы автора

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