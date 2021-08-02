В МИД Франции заявили, что для Европы будет честью предоставить политическое убежище бегунье Тимановской

МИД Франции считает, что для Европы будет честью предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, для Европы будет честью в кратчайшие сроки принять госпожу Тимановскую и предоставить ей политическое убежище», — цитирует представителя МИД ТАСС 2 августа. — Франция намерена также в координации и в солидарности с другими странами — членами Европейского союза самым решительным образом продолжать оказывать поддержку населению и гражданскому обществу Белоруссии".

Белоруска ранее раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.