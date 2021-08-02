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В МИД Франции заявили, что для Европы будет честью предоставить политическое убежище бегунье Тимановской

2 августа 2021, 22:47
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МИД Франции считает, что для Европы будет честью предоставить политическое убежище белорусской спортсменке Кристине Тимановской.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, для Европы будет честью в кратчайшие сроки принять госпожу Тимановскую и предоставить ей политическое убежище», — цитирует представителя МИД ТАСС 2 августа. — Франция намерена также в координации и в солидарности с другими странами — членами Европейского союза самым решительным образом продолжать оказывать поддержку населению и гражданскому обществу Белоруссии".

Белоруска ранее раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/12043161

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Евгений Петров все материалы автора

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