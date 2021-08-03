В Global Athlete призвали МОК приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с Тимановской

Движение Global Athlete призвало Международный олимпийский комитет (МОК) приостановить работу НОК Белоруссии из-за ситуации с попыткой принудительно отправить на родину бегунью Кристину Тимановскую. Спортсменка попросила МОК о защите.

«Global Athlete призывает МОК немедленно приостановить деятельность НОК Белоруссии и позволить всем белорусам соревноваться как нейтральным атлетам под олимпийским флагом, — говорится в сообщении. — Предполагаемое похищение белорусской спортсменки, участницы Олимпиады Кристины Тимановской — это еще один тревожный пример жестокого обращения с атлетами в Белоруссии.

За последний год белорусских спортсменов незаконно сажали в тюрьмы, увольняли с работы, штрафовали и запугивали за мирный протест против незаконных выборов президента Белоруссии. Если МОК выступает за права человека, то любая меньшая мера, чем отстранение НОК Белоруссии, является грубым отказом от обязанности проявлять заботу о спортсменах.

Важно отметить, что мы также призываем международное сообщество обеспечить безопасность Кристины на длительный срок. Global Athlete стоит плечом к плечу со спортсменами, требуя от МОК быстрых и решительных действий».

Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в летних Олимпийских играх. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Бегунья находилась в аэропорту Токио под защитой полиции и властей. Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

Также стало известно, что спортсменка получила гуманитарную визу в Польшу. Она планирует отправиться в Варшаву 4 августа. Игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.