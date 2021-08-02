В ЕС поддержали решение Польши принять легкоатлетку Тимановскую

Евросоюз приветствует решение Польши принять белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Евросоюз полностью солидарен со спортсменкой Кристиной Тимановской и поддерживает действия европейских государств, включая Польшу, готовых оказать ей помощь, — цитирует представителя ЕС ТАСС. Также во внешнеполитической службе ЕС заявили, что считают «попытку репатриации белорусской спортсменки еще одним свидетельством жестокости репрессий» в Белоруссии.

2 августа стало известно, что Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Ранее пытались насильно вывезти в Минск с Олимпиады в Токио. Легкоатлетка обратилась за помощью в МОК, она находилась в аэропорту Токио под охраной полиции. Спортсменка выразила несогласие с решением выставить ее на эстафету 4х400 метров.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.