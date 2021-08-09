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Украинский каратист Горуна поддержал Магучих после травли из-за фото с Ласицкене

12:26
Станислав Горуна. Фото Reuters
Станислав Горуна. Фото Reuters
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Украинский каратист и бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Станислав Горуна прокомментировал ситуацию с соотечественницей Ярославой Магучих.

Девушку затравили в соцсетях из-за того, что на Олимпийских играх в Токио она после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с золотой медалисткой из России Марией Ласицкене.

«Спорт вне политики! Спорт — это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины — это профессия и вопрос жизни. Спортсмен делает свое мастерство. Фотография на пьедестале с оппонентом или другом — это его часть. Пьедестал — это уникальное и исключительное место уважения, объединяющее лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и выступлениям. Нет никакого предательства на фото Магучих с Ласицкене», — написал он на странице в Facebook.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/stanislav.horuna

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Виктория Кравченко все материалы автора

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