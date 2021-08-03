У Шубенкова подозрение на частичный разрыв ахилла
18:51
Пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики Алла Глущенко сообщила, что у легкоатлета Сергея Шубенкова подозрение на частичный разрыв ахилла.
«Предварительный диагноз Шубенкова — «частичный разрыв ахилла», — цитирует Глущенко ТАСС.
Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 м с барьерами, но не вышел на старт в забеге первого круга.
Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.
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