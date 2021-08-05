Тимановская: «Вернусь в Белоруссию, когда буду уверена, что мое нахождение там будет безопасным»

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая бежала в Польшу, отметила, что намерена продолжать тренироваться и надеется выступить на следующих Олимпийских играх.

Спортсменку попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в Олимпиаде. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

— Я получила слова поддержки от спортсменов со всего мира. Больше в Украине. Спортсмены предлагали помощь, например жилье, — отметила Тимановская.

— Ты знаешь имя твоего нового тренера или команды?

— У меня есть тренер в Австрии. Хотелось бы работать с ним. Также в последнее время мне помогал мой муж тренироваться в Минске. Попробуем тренироваться вместе с мужем.

— Насколько вас расстроила ситуация, когда вас сняли с соревнований?

— Даже после всей этой ситуации я пыталась подать протест. Надеюсь, это не последние мои Олимпийские игры, а будут еще как минимум два таких старта. Буду делать все, чтобы продолжить свою карьеру.

— При каких условиях вы готовы вернуться в Белоруссию?

— Вернусь, когда буду уверена в том, что мое нахождение там будет безопасным.