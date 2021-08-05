Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская высказалась о ситуации, произошедшей на Олимпиаде в Токио (Япония).

Спортсменку попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где она участвовала в Олимпиаде. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

«Я удивлена, что эта ситуация стала политическим скандалом. Эта ситуация касалась только спорта. Случилась ошибка, в связи с которой две спортсменки не смогли приехать на Олимпиаду. Все, что я хотела — это то, чтобы люди взяли ответственность. То, что произошло стало для меня большим удивлением.



Я не думала по поводу политического убежища. Все, что я хочу — это остаться в спорте и продолжить свою спортивную карьеру. Я разговаривала с родителями, которые сказали, что Польша может быть хорошим вариантом. Они могли бы ко мне приезжать, чтобы мы иногда встречались», — сказала Тимановская.