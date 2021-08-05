Белорусская легкоатлетка Тимановская рассказала, где может возобновить карьеру после скандала на Олимпиаде

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала о своем самочувствии в Польше, которая предоставила ей убежище.

Спортсменка уверяет, что ее пытались насильно вывезти с Олимпийских игр из Токио в Минск. До этого она раскритиковала спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4х400 м без ее ведома.

Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что спортсменка прекращает участие в Олимпиаде «в связи с эмоционально-психологическим состоянием».

— Как ты чувствуешь себя в Польше? Как ситуация с вашем мужем?

— Я чувствую тут себя лучше. Сейчас мой муж в дороге на машине, едет в Польшу.

— Могли ли представить до Олимпиады, что такая ситуация может произойти?

— Я не могла представить, что такая ситуация могла произойти. Перед ОИ я делала пост о своих планах по возвращению из Олимпиады. Мы планировали поехать на отдых, продолжить обучение и заниматься своей работой.

— Атака на вас началась в государственных СМИ и телеграмм каналах. Как вы это восприняли? Получали ли вы еще личные сообщения?

— Да, мне об этом рассказали родители. Сказали, что на телевизоре говорят, как я не воспользовалась своим шансом и какой я недоспортсмен. Мне поступало также много плохих сообщений, но и было много слов поддержки от людей. Позитивных сообщений было больше, чем негативных.

— Как долго вы планируете оставаться в Польше?

— Когда мой муж приедет сюда, то мы вместе примем решение. Мы можем остаться здесь, я могу здесь возобновить свою карьеру, а он найти работу.

— Насколько вы беспокоитесь за своих близких и за их жизни?

— Я очень переживаю за своих родителей. Мой отец болен, у него проблемы с сердцем и в последнее время его состояние ухудшилось. Надеюсь, ничего не произойдет.