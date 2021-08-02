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Скандалы

Тихонов раскритиковал белорусскую бегунью Тимановскую

10:53

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской.

«Я ее осуждаю! Что сверхъестественного случилось? На нее потрачены бешенные деньги! Это все в пользу бедных. Спорт — это дисциплина. Никто ее не собирается наказывать. А то валят на Лукашенко... Он прав! Лукашенко абсолютно прав», — сказал Тихонов «СЭ».

Глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что спортсменка провела ночь в отеле, расположенном в токийском аэропорту Ханэда.

Ранее стало известно, что ее попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходит летняя Олимпиада. Спортсменка обратилась к МОК с просьбой о помощи. Сейчас она в аэропорту Токио в сопровождении властей и полиции.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома. Олимпиада в Токио проходит с 23 июля по 8 августа.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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