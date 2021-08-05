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Сидорова пока не приняла решение о выступлении на Играх в Париже

16:44
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Россиянка Анжелика Сидорова, завоевавшая серебро Олимпийских игр в прыжках с шестом, пока не думает о том, будет ли продолжать спортивную карьеру до следующей Олимпиады, которая пройдет в 2024 году в Париже.

«Игры 2024 года в Париже? Не знаю, но насчет себя не могу пока сказать. Каждый год прыгать все сложнее и сложнее. Поэтому я сейчас не думаю об этом», — цитирует Сидорову ТАСС.

Результат Сидоровой на Олимпиаде в Токио составил 4,85 м.

«У меня такое количество смешанных эмоций. Хочется радоваться, что это олимпийская медаль, с другой стороны, хочется плакать, потому что немного не хватило. Чего сейчас хочется больше? Сейчас больше хочется плакать», — сказала спортсменка.

На чемпионате мира 2019 года в Дохе Сидорова победила с результатом 4,95 м.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12067753

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Иван Шитик все материалы автора

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