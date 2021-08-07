Вице-чемпионка Олимпийских игр в прыжках с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала «СЭ» установленную квоту в 10 человек для сборной России по легкой атлетике на Олимпиаде-2020 в Токио (Япония).

— Руководство нарушило правила, получило санкции, а страдают, к сожалению, спортсмены. Что с этим делать, я не знаю. Не могу комментировать

— Отсутствие флага и гимна как-то сказалось на тебе?

— На самом деле, мы были там командой. Командой Олимпийского комитета России, было огромное количество ребят, сотрудников Олимпийского комитета. Все ходили в форме. Для нас, легкоатлетов, это было наоборот, лучше, чем обычно. У меня был флаг на стадионе — да, не российский, Олимпийского комитета. Но все-таки на чемпионате мира у меня вообще не было никакого флага. В этот раз я чувствовала огромную поддержку команды.

— Есть ощущение, что ты сделала свой максимум для серебряной медали? Может, наоборот, недожала?

— Всегда обидно второе место. Конечно, осадок остается, но, когда начинаю все анализировать, я в целом больше довольна, что я с ней, чем без нее.