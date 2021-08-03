Швед Дюплантис выиграл золото Олимпиады в прыжках с шестом
16:20
Шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис выиграл золото Олимпиады в Токио. Он показал результат 6 метров 2 сантиметра.
Второе место занял американец Кристофер Нильсен. Замкнул тройку бразилец Тиагу Браз.
21-летний Дюплантис — обладатель действующего мирового рекорда в прыжках с шестом (6 метров 18 сантиметров).
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Шест
Финал
1. Арманд Дюплантис (Швеция) — 6.02
2. Кристофер Нильсен (США) — 5.97
3. Тиагу Браз (Бразилия) — 5.87
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