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Швед Дюплантис выиграл золото Олимпиады в прыжках с шестом

16:20
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Шведский прыгун с шестом Арманд Дюплантис выиграл золото Олимпиады в Токио. Он показал результат 6 метров 2 сантиметра.

Второе место занял американец Кристофер Нильсен. Замкнул тройку бразилец Тиагу Браз.

21-летний Дюплантис — обладатель действующего мирового рекорда в прыжках с шестом (6 метров 18 сантиметров).

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Шест

Финал

1. Арманд Дюплантис (Швеция) — 6.02

2. Кристофер Нильсен (США) — 5.97

3. Тиагу Браз (Бразилия) — 5.87

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