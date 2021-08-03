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Шубенков покинул стадион в Токио на коляске и с костылями

13:59
Сергей Шубенков. Фото Getty Images
Сергей Шубенков. Фото Getty Images
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Российский легкоатлет Сергей Шубенков получил травму на разминке перед олимпийским забегом на 110 метров с барьерами. Об этом сообщил его тренер Сергей Клевцов. По его словам, спортсмену потребовались коляска и костыли.

«Он получил травму на разминке и был вынужден сняться. Нужно оценить травму, едем в медцентр. Потребовались коляска и костыли. Пока больше ничего сказать не могу. Травма либо ахиллова сухожилия, либо связки под ним. Нужно сделать УЗИ», — цитирует Клевцова РБК.

Напомним, сегодня, 3 августа, у Шубенкова был квалификационный забег на Олимпиаде в Токио. Полуфинальные забеги состоятся завтра, 4 августа. Финал пройдет 5 августа.

В похожей ситуации ранее оказалась российская легкоатлетка Дарья Клишина. В воскресенье во время квалификации на Олимпийских играх в Токио Клишина совершила два заступа, на разбеге в третьей попытке спортсменка захромала. Со стадиона ее увезли на коляске.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/6108f6789a79474b6e307955

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