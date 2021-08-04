Шубенков о травме на Олимпиаде: «Ничего хорошего не почувствовал, это отстой»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков прокомментировал травму, которая не позволила ему выступить на Олимпиаде-2020.

«Ничего хорошего не почувствовал, это отстой. Разочарование — самое главное, что почувствовал. Все остальное — это мелочи», — сказал Шубенков на видео Telegram-канала ОКР.

На пожелание выздоровления Шубенков иронично ответил: «Так победим».

Рекордсмен России должен был принять участие в соревнованиях на дистанции 110 м с барьерами, но не вышел на старт в забеге первого круга. У легкоатлета подозрение на частичный разрыв ахилла.

Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.