Российский барьерист Сергей Шубенков, получивший в Токио 3 августа на разминке перед квалификацией тяжелую травму ноги, рассказал «СЭ» о негативе от болельщиков.

— Ты 9 лет шел к этим Олимпийским играм, но так и не смог выступить. Как свои эмоции можешь описать?

— Я почему-то даже не расстроился. Такое бывает. Я готовился, чтобы сделать все в лучшем виде. Подвело меня здоровье в самый ответственный момент — бывает. Так у всех случается. Финал в моем виде сложился очень классно. Был единственный фаворит, которому все предрекали победу. А нет! Прибежал вторым. И не понятно, может, и третьим стал. Это спорт, это жизнь. Фигня случается, но я не отчаиваюсь и не расстраиваюсь. Мне в этом плане просто, я понимаю, что сделал все, что мог.

— Много ли негатива прилетело в твою сторону после всего этого?

— Нет, не много. Негатива было значительно меньше, чем позитива.

— Дарью Клишину чуть ли не затравили после того, как она получила травму...

— На ней оторвались, видимо. До меня уже какие-то волны долетали. Все нормально, ничего страшного.