Шубенков: «Когда наступает момент, когда нужно отдуваться за всю сборную, Ласицкене это делает»

Российский легкоатлет Сергей Шубенков поздравил Марию Ласицкене с золотом в прыжках в высоту, которое она завоевала на Олимпиаде в Токио.

«Маша — умница. Когда наступает момент, когда нужно отдуваться за всю сборную, она это берет и делает. Все как обычно, это спортсмен суперкласса, она доказала лишний раз свою уникальность.

Ожидал ли я, что Маша сможет здесь победить после недавней травмы? Мне кажется, у нее здесь выбора не было. Но Маша, конечно, тоже не робот, и в спорте тоже всякое может случиться. Финал был очень волнительным и крайне интересным, и она сделала все как подобает большой чемпионке», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Ласицкене победила с результатом 2,04 м.