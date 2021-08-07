Шубенков: «Когда наступает момент, когда нужно отдуваться за всю сборную, Ласицкене это делает»
18:08
Российский легкоатлет Сергей Шубенков поздравил Марию Ласицкене с золотом в прыжках в высоту, которое она завоевала на Олимпиаде в Токио.
«Маша — умница. Когда наступает момент, когда нужно отдуваться за всю сборную, она это берет и делает. Все как обычно, это спортсмен суперкласса, она доказала лишний раз свою уникальность.
Ожидал ли я, что Маша сможет здесь победить после недавней травмы? Мне кажется, у нее здесь выбора не было. Но Маша, конечно, тоже не робот, и в спорте тоже всякое может случиться. Финал был очень волнительным и крайне интересным, и она сделала все как подобает большой чемпионке», — приводит слова Шубенкова ТАСС.
Ласицкене победила с результатом 2,04 м.
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