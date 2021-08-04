Шкуренев занимает 11-е место в соревнованиях десятиборцев после пяти видов программы
16:00
На Олимпиаде в Токио завершился первый день соревнований десятиборцев. После пяти видов программы россиянин Илья Шкуренев занимает 11-е место в общем зачете.
Легкая атлетика
Мужчины
Десятиборье
Положение после пяти видов
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 4722
2. Эшли Молоуни (Австралия) — 4641
3. Пирс Лепаж (Канада) — 4529
11. Илья Шкуренев (Россия) — 4276
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