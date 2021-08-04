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Шкуренев занимает 11-е место в соревнованиях десятиборцев после пяти видов программы

16:00
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На Олимпиаде в Токио завершился первый день соревнований десятиборцев. После пяти видов программы россиянин Илья Шкуренев занимает 11-е место в общем зачете.

Легкая атлетика

Мужчины

Десятиборье

Положение после пяти видов

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 4722

2. Эшли Молоуни (Австралия) — 4641

3. Пирс Лепаж (Канада) — 4529

11. Илья Шкуренев (Россия) — 4276

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