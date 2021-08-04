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Шкуренев показал 14-й результат на 100-метровке в десятиборье на Олимпиаде

03:46
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Канадец Дамиан Уорнер стал первым в забеге на 100 метров в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 10,12 секунды.

Вторым стал австралиец Эшли Молони — 10,34 секунды. Замкнул тройку канадец Пирс Лепаж — 10,43 секунды.

Российский легкоатлет Илья Шкуренев стал 14-м. Он преодолел дистанцию щза 10,93 секунды и заработал 876 очков.

Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки в длину.

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Десятиборье

Мужчины

100 м

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 10,12.

2. Эшли Молони (Австралия) — 10,34.

3. Пирс Лепаж (Канада) — 10,43.

14. Илья Шкуренев (Россия) — 10,93.

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Евгений Козинов все материалы автора

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