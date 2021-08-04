Шкуренев показал 14-й результат на 100-метровке в десятиборье на Олимпиаде
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Канадец Дамиан Уорнер стал первым в забеге на 100 метров в десятиборье на Олимпийских играх в Токио. Его результат — 10,12 секунды.
Вторым стал австралиец Эшли Молони — 10,34 секунды. Замкнул тройку канадец Пирс Лепаж — 10,43 секунды.
Российский легкоатлет Илья Шкуренев стал 14-м. Он преодолел дистанцию щза 10,93 секунды и заработал 876 очков.
Следующий этап в программе десятиборцев — прыжки в длину.
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Десятиборье
Мужчины
100 м
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 10,12.
2. Эшли Молони (Австралия) — 10,34.
3. Пирс Лепаж (Канада) — 10,43.
14. Илья Шкуренев (Россия) — 10,93.
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