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Сергей Шубенков: «Чувство разочарования било куда больнее, чем сама травма»

18:35
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Российский бегун Сергей Шубенков рассказал, о травме, которая не позволила ему выступить на Олимпиаде в Токио.

— Рвать ахилл — насколько это больно?

— Чувство разочарования било куда больнее. Мы же столько боролись, так стремились сюда — и в итоге совсем немного не хватило.

— Как прошел вечер вторника?

— Да нормально. На ужин я заехал на коляске. Это достаточно прикольно, потому что везде можно было проходить без очереди (смеется).

— Вижу, с настроением у вас все нормально. Хотя можно было предположить, что после такого будете убиты в хлам. Все-таки к этой Олимпиаде шли девять лет — с неудачного Лондона-2012.

— Разочарование есть. Но я ведь боролся, сделал все, что мог, и перед собой честен. Хуже было бы, если бы оставались вопросы к себе. А так — ну что я мог еще сделать? В комментариях писали, что гимнаст Далалоян выходил после тяжелой травмы, фехтовальщицу Мартьянову увозили на коляске, а он что — потерпеть и пробежать не может?..

Полностью интервью Сергея Шубенкова читайте здесь

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Владимир Иванов все материалы автора

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