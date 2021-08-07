Путин поздравил Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на Олимпиаде в Токио.

«Поздравляю Вас с блестящей победой в Токио.

Единственная трехкратная чемпионка мира в состязаниях по прыжкам в высоту, Вы вновь успешно защитили честь отечественной школы легкой атлетики. Исключительное мастерство и собранность, уверенность в своих силах принесли Вам первое в спортивной биографии олимпийское золото, искреннюю радость многочисленным российским болельщикам.

От души желаю благополучия, удачи и новых свершений», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

В финале Игр в Токио Ласицкене стала единственной спортсменкой, которой удалось взять высоту 2,04 метра.