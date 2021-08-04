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Привалова считает, что травмы российских легкоатлетов связаны со стрессом из-за допуска на Игры

08:44
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Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, с чем связаны травмы легкоатлетов на Олимпиаде в Токио.

«Закономерность ли это? Думаю, да. Сергей в стрессе с января жил, представляете себе это напряжение? Там, где тонко, там и рвется. Был бы помоложе, проскочило бы, а у него такой багаж многолетних выступлений.

Все в таком стрессе, та же Маша Ласицкене — не просто так же все эти травмы. Выпустят — не выпустят, пустят — не пустят, дадут статус — не дадут. Когда человек на грани, все действует, любое дуновение ветерка может стать причиной болезни», — цитирует Привалову ТАСС.

Сегодня российский легкоатлет Сергей Шубенков снялся с турнира в беге на 110 метров с барьерами из-за надрыва ахиллова сухожилия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12053829

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Виктория Кравченко все материалы автора

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