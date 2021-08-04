Поляк Новицки стал олимпийским чемпионом в метании молота, Пронкин показал 8-й результат
15:29
Представитель сборной Польши Войцех Новицки стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в метании молота. Он установил личный рекорд в лучшей попытке — 82 метра и 52 сантиметра.
Россиянин Валерий Пронкин не смог побороться за медали. Его лучшая попытка — 76 метров и 72 сантиметра.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Молот
Финал
1. Войцех Новицки (Польша) — 82.52
2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 81.58
3. Павел Файдек (Польша) — 81.53
8. Валерий Пронкин (Россия) — 76.72
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