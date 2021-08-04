Поляк Новицки стал олимпийским чемпионом в метании молота, Пронкин показал 8-й результат

Представитель сборной Польши Войцех Новицки стал олимпийским чемпионом Игр в Токио в метании молота. Он установил личный рекорд в лучшей попытке — 82 метра и 52 сантиметра.

Россиянин Валерий Пронкин не смог побороться за медали. Его лучшая попытка — 76 метров и 72 сантиметра.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Молот

Финал

1. Войцех Новицки (Польша) — 82.52

2. Эйвинд Хенриксен (Норвегия) — 81.58

3. Павел Файдек (Польша) — 81.53

8. Валерий Пронкин (Россия) — 76.72