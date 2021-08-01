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Оргкомитет Олимпиады работает с МОК по ситуации с белорусской легкоатлеткой Тимановской

17:39
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Организационный комитет Олимпийских игр в Токио проводит совместную работу с Международным олимпийским комитетом (МОК) по ситуации с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, информирует ТАСС.

Тренерский штаб сборной Белоруссии по легкой атлетике принял решение отправить домой Тимановскую в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Спортсменка отказывается покидать Японию.

Белорусская бегунья устроила скандал в Токио. Ее начальство говорит о психической болезни

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12036427

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Иван Шитик все материалы автора

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