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Норвежец Ингебригтсен выиграл золото в беге на 1500 м с олимпийским рекордом

15:00
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Норвежец Якоб Ингебригтсен завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров на Олимпиаде в Токио.

Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3.28,32, что является новым олимпийским рекордом.

Второе место занял кениец Тимоти Черуйот, третьим стал британец Джош Керр.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1500 м

Финал

1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3:28.32

2. Тимоти Черуйот (Кения) — 3:29.01

3. Джош Керр (Великобритания) — 3:29.05

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Иван Торопцев все материалы автора

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