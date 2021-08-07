Норвежец Ингебригтсен выиграл золото в беге на 1500 м с олимпийским рекордом
15:00
Норвежец Якоб Ингебригтсен завоевал золотую медаль в беге на 1500 метров на Олимпиаде в Токио.
Ингебригтсен преодолел дистанцию за 3.28,32, что является новым олимпийским рекордом.
Второе место занял кениец Тимоти Черуйот, третьим стал британец Джош Керр.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1500 м
Финал
1. Якоб Ингебригтсен (Норвегия) — 3:28.32
2. Тимоти Черуйот (Кения) — 3:29.01
3. Джош Керр (Великобритания) — 3:29.05
Читайте также
Трагедия сестер Авериных: Дина — только вторая, мы проиграли в художественной гимнастике впервые с 1996 года
6
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю