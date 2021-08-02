Муж бегуньи Тимановской заявил, что его супруга может получить право выступать за Польшу

Арсений Зданевич, муж белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, допускает, что его супруга в будущем будет выступать за Польшу. Тимановская ранее получила гуманитарную визу Польши, а ее муж отправился в Киев.

«В Украине я чувствую себя безопасно, — цитирует Зданевича украинская служба ВВС. — Был здесь несколько раз проездом. Решение про отъезд я принял на протяжении получаса. Не ощущал, что за мной следят. Спокойно прошел границу, сейчас в безопасности. Польша уже готова заступиться за мою супругу с возможностью выступать за Польшу. Психологическое состояние Кристины нормальное, хотя белорусские СМИ пишут про психические проблемы».

Ранее, 1 августа, стало известно, что Тимановскую попытались насильно вывезти в Минск из Токио, где проходят летние Олимпийские игры. 24-летняя спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой о помощи.

До этого Кристина Тимановская раскритиковала белорусское спортивное начальство, которое поставило ее участвовать в эстафете 4 по 400 метров без ее ведома.