МОК ждет разъяснений от НОК Белоруссии по ситуации с легкоатлеткой Тимановской

Международный олимпийский комитет изучает ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской и ждет разъяснений от Национального олимпийского комитета Белоруссии, информирует РИА Новости.

НОК Белоруссии в воскресенье сообщил, что Тимановская прекращает участие в Олимпийских играх в Токио в связи с эмоционально-психологическим состоянием. При этом на днях в одной из своих публикаций в соцсетях спортсменка выразила недовольство тем, что она должна выступать на Олимпиаде в эстафете на 400 метров, в то время как сама собиралась бежать дистанции 100 и 200 метров. По ее словам, руководство просто пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.

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