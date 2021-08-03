Михамбо в последней попытке вырвала золотую медаль Олимпиады в прыжках в длину

Немка Малайка Михамбо завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Токио в прыжках в длину. Она показала результат — 7 метров.

Американка Бриттни Риз и нигерийка Эсе Бруме попеременно лидировали с одинаковым результатом, но в последней попытке немка опередила их на 3 сантиметра. В итоге Риз стала второй, а Бруме — третьей.