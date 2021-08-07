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Мария Ласицкене обеспечила себе медаль Олимпиады в Токио

15:38
Мария Ласицкене. Фото AFP
Мария Ласицкене. Фото AFP
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене обеспечила себе медаль Олимпиады в Токио.

Ласицкене осталась одной из трех спортсменок, продолжающих участие в финале Игр.

Помимо Ласицкене, в финале остаются Никола Макдермотт из Австралии и Ярослава Магучих из Украины. Все три спортсменки оказались единственными, кому удалось взять высоту в 2.00 метра.

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Иван Торопцев все материалы автора

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