Мария Ласицкене: «Еще не чувствую себя олимпийской чемпионкой»

Победительница Игр в Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене назвала золотую медаль очень ценной и очень тяжелой, а также сказала, что предложение поднимать флаг России на торжественной встрече олимпийской сборной в Москве стало для нее неожиданностью.

— Ваш путь к этой медали вышел очень долгим.

— Но от этого она только ценнее. Намного ценнее, чем могла бы быть в какой-нибудь другой параллельной вселенной. Потому что потрачено очень много сил, энергии. Мы шли к цели, несмотря ни на что, не оборачиваясь. Верили в себя, в свои силы, что мы справимся.

— Вам сегодня доверили поднимать флаг России. Что подумали?

— Я даже и не знала об этом, для меня это полная неожиданность! Конечно, рада, что именно мне выпала такая честь. Спасибо всем болельщикам, которые сегодня здесь. Не ожидала, что будет столько энергии, искренней любви. Продолжайте болеть за нас, это очень помогает.

— Каково было выступать в Токио без зрителей?

— Сложно, это ощущалось. Но мы прекрасно понимали, что вся Россия с нами. Что все смотрят, болеют, и это вдохновляет.

— Уже пришло осознание, что вы стали олимпийской чемпионкой?

— По-моему, еще нет (смеется). Пока я просто наслаждаюсь моментом, эта награда очень тяжелая во всех смыслах. Счастлива, что у нас с Геннадием Гариковичем (Габриляном) получилось ее выиграть.

— Какие у вас планы на ближайшее будущее?

— Попробовать тренироваться дальше. Понимаю, что сейчас очень многие хотят нас видеть, встретиться, и это здорово. Но все-таки сезон продолжается, и хотелось бы еще выступить.