Мария Ласицкене до начала Олимпиады намерена выступить на двух турнирах в Финляндии

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропустившая полтора месяца из-за травмы, планирует выступить на двух турнирах, которые пройдут в Финляндии.

«У меня запланировано два старта в Финляндии и, скорее всего, турнир в Москве 24 июля», — приводит ТАСС слова спортсменки.

23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Великобритании, проходившем в ветреную дождливую погоду, 28-летняя легкоатлетка она стала четвертой с результатом 1,88 метра. После возвращения в Москву из Лондона Ласицкене получила травму ноги на одной из тренировок, после чего длительное время восстанавливалась.

В субботу, 10 июля, спортсменка вернулась в прыжковый сектор и на Кубке Москвы одержала победу с результатом 1,95 метра.

«Я вылетаю в Токио 1 августа. Моя главная задача на Олимпиаде — достойно выступить и, как всегда, постараться на все 100 процентов», — заявила Ласицкене.

Олимпийский турнир в женских прыжках в высоту будет проходить два дня. 5 августа состоятся квалификационные соревнования, 7 августа — финал.