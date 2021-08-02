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Легкая атлетика, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию квалификации прыжков с шестом

11:00
Анжелика Сидорова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анжелика Сидорова. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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2 августа в Токио (Япония) пройдет квалификация в турнире по прыжкам с шестом на летней Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.20 (мск).

От сборной России в прыжках с шестом выступит Анжелика Сидорова. 30-летняя спортсменка на чемпионате мира-2019 в Дохе завоевала золотую медаль. На ЧЕ-2014 в Цюрихе она также стала первой.

Следить за онлайн-трансляцией квалификации турнира по прыжкам с шестом можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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