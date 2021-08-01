Прыжки в высоту, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию мужского турнира

1 августа в Токио (Япония) пройдет финал турнира по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.10 (мск).

От сборной России выступят Михаил Акименко и Илья Иванюк. 25-летний Акименко является серебряным призером чемпионата мира-2019. 28-летний Иванюк выигрывал бронзу на мировом первенстве-2019.

Следить за онлайн-трансляцией матча турнира по прыжкам в высоту можно будет смотреть с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Подробную информацию о формате турнира по легкой атлетике, составе сборной России и расписании финалов можно посмотреть здесь.