Прыжки в высоту, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию мужского турнира
11:10
1 августа в Токио (Япония) пройдет финал турнира по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.10 (мск).
От сборной России выступят Михаил Акименко и Илья Иванюк. 25-летний Акименко является серебряным призером чемпионата мира-2019. 28-летний Иванюк выигрывал бронзу на мировом первенстве-2019.
Следить за онлайн-трансляцией матча турнира по прыжкам в высоту можно будет смотреть с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».
Подробную информацию о формате турнира по легкой атлетике, составе сборной России и расписании финалов можно посмотреть здесь.
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