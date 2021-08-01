Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Прыжки в высоту, Олимпиада: время начала и где смотреть прямую трансляцию мужского турнира

11:10
Михаил Акименко. Фото Reuters
Михаил Акименко. Фото Reuters
Теги:

1 августа в Токио (Япония) пройдет финал турнира по прыжкам в высоту среди мужчин на Олимпиаде-2020. Соревнования начнутся в 13.10 (мск).

От сборной России выступят Михаил Акименко и Илья Иванюк. 25-летний Акименко является серебряным призером чемпионата мира-2019. 28-летний Иванюк выигрывал бронзу на мировом первенстве-2019.

Следить за онлайн-трансляцией матча турнира по прыжкам в высоту можно будет смотреть с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Подробную информацию о формате турнира по легкой атлетике, составе сборной России и расписании финалов можно посмотреть здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

17112 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпиада-2020, спортивная гимнастика, мужчины: смотреть финал вольных упражнений
Ротвейлер растерзал двоих детей во время их прогулки под Москвой
ТОП-5 имен женщин — отличных жен
Туристов из Ичмилера эвакуировали из отелей из-за пожаров
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события