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Ласицкене: «Я во сне! Не верю, что это случилось»

17:13
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что после победы на Олимпийских играх в Токио сбылась ее мечта.

«Я во сне! Не верю, что это случилось. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Эта медаль далась очень тяжело. В этом сезоне так высоко я не прыгала», — цитирует спортсменку Telegram-канал ОКР.

Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.

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Иван Шитик все материалы автора

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