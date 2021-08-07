Ласицкене: «Я во сне! Не верю, что это случилось»

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что после победы на Олимпийских играх в Токио сбылась ее мечта.

«Я во сне! Не верю, что это случилось. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Эта медаль далась очень тяжело. В этом сезоне так высоко я не прыгала», — цитирует спортсменку Telegram-канал ОКР.

Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.