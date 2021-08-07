Ласицкене: «Я во сне! Не верю, что это случилось»
17:13
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что после победы на Олимпийских играх в Токио сбылась ее мечта.
«Я во сне! Не верю, что это случилось. Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Эта медаль далась очень тяжело. В этом сезоне так высоко я не прыгала», — цитирует спортсменку Telegram-канал ОКР.
Ласицкене выиграла олимпийский турнир в Токио, преодолев планку на высоте 2,04 м.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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