Ласицкене и Шубенков отправились на Олимпиаду в Токио

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Сергей Шубенков вылетели в Токио для участия в Олимпиаде-2020.

Шубенков примет участие в бег на 110 м с барьерами, а Ласицкене — в прыжках в высоту. Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.

Олимпиада-2020 проходит с 23 июля по 8 августа. Турнир по легкой атлетике начался 30 июля и завершится 8 августа.