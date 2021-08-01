Ласицкене и Шубенков отправились на Олимпиаду в Токио
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Российские легкоатлеты Мария Ласицкене и Сергей Шубенков вылетели в Токио для участия в Олимпиаде-2020.
Шубенков примет участие в бег на 110 м с барьерами, а Ласицкене — в прыжках в высоту. Ранее Шубенков обвинялся в употреблении запрещенных препаратов, но в конце июня с него были сняты все обвинения.
Олимпиада-2020 проходит с 23 июля по 8 августа. Турнир по легкой атлетике начался 30 июля и завершится 8 августа.
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