Клишина пока не думает о том, сможет ли выступить на Олимпиаде в Париже

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о планах после Олимпиады в Токио.

«Думаю ли я сейчас о следующей Олимпиаде 2024 года в Париже? Пока нет. Но я также не думала бы об этом старте, если бы на груди висела золотая медаль Токио. У меня нет такой цели, чтобы тренироваться и выступать до победного конца.



Я буду ориентироваться на свой организм, у меня никогда не будет такого: вот дотяну до следующего старта, и потом уйду. Мне не хочется добиваться результата вопреки всему, если с моим телом будет что-то не в порядке. Конечно, я мечтаю завершить свою спортивную карьеру на хорошей ноте. Но тянуть резину до последнего я тоже не хочу, и если делать дело, то делать его хорошо», — цитирует Клишину ТАСС.