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Клишина пока не думает о том, сможет ли выступить на Олимпиаде в Париже

08:34
Дарья Клишина. Фото Instagram
Дарья Клишина. Фото Instagram
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Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала о планах после Олимпиады в Токио.

«Думаю ли я сейчас о следующей Олимпиаде 2024 года в Париже? Пока нет. Но я также не думала бы об этом старте, если бы на груди висела золотая медаль Токио. У меня нет такой цели, чтобы тренироваться и выступать до победного конца.

Я буду ориентироваться на свой организм, у меня никогда не будет такого: вот дотяну до следующего старта, и потом уйду. Мне не хочется добиваться результата вопреки всему, если с моим телом будет что-то не в порядке. Конечно, я мечтаю завершить свою спортивную карьеру на хорошей ноте. Но тянуть резину до последнего я тоже не хочу, и если делать дело, то делать его хорошо», — цитирует Клишину ТАСС.

Спортсменка из-за травмы не смогла завершить выступление на Олимпиаде-2020 в прыжках в длину. По словам врачей, одна мышца задней поверхности бедра спортсменки полностью оторвана. Также у нее сильное растяжение в области колена и гематома.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12053719

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Виктория Кравченко все материалы автора

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