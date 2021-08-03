Клишина поддержала российских гимнастов на Олимпиаде в Токио

Российская легкоатлетка Дарья Клишина приехала на соревнования Олимпийских игр по спортивной гимнастике, информирует «РИА Новости». Как отмечается, на гимнастической арене Клишина появилась без костылей.

Сегодня, 3 августа, в Токио пройдут финалы на бревне, перекладине и параллельных брусьях. На бревне выступит четырехкратная чемпионка прошлых Игр американка Симона Байлз, которая пропустила командные и индивидуальные соревнования Олимпиады в Токио из-за проблем со здоровьем.

Напомним, Клишина из-за травмы не смогла завершить свое выступление на Олимпиаде-2020 в прыжках в длину. По словам врачей, одна мышца задней поверхности бедра спортсменки полностью оторвана. Также у нее сильное растяжение в области колена и гематома.