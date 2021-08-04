Кенийские легкоатлеты взяли золото и серебро в беге на 800 метров на Играх в Токио
15:17
Представитель сборной Кении Эммануэль Кипкуруи Корир стал победителем в беге на 800 метров на Олимпийских играх в Токио.
Второе место занял его соотечественник Фергюсон Черуйот Ротич.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
800 м
Финал
1. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) — 1:45.06
2. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) — 1:45.23
3. Патрик Добек (Польша) — 1:45.39
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