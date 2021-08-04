Олимпиада
Токио-2020
Легкая атлетика
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Легкая атлетика

Кенийские легкоатлеты взяли золото и серебро в беге на 800 метров на Играх в Токио

15:17
Теги:

Представитель сборной Кении Эммануэль Кипкуруи Корир стал победителем в беге на 800 метров на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял его соотечественник Фергюсон Черуйот Ротич.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

800 м

Финал

1. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) — 1:45.06

2. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) — 1:45.23

3. Патрик Добек (Польша) — 1:45.39

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020, волейбол, женщины: Бразилия — Россия, где смотреть прямую трансляцию
Священник и работники крематория изнасиловали и убили школьницу
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
Какой ты знак зодиака по гороскопу ацтеков
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд