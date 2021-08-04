Кенийские легкоатлеты взяли золото и серебро в беге на 800 метров на Играх в Токио

Представитель сборной Кении Эммануэль Кипкуруи Корир стал победителем в беге на 800 метров на Олимпийских играх в Токио.

Второе место занял его соотечественник Фергюсон Черуйот Ротич.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

800 м

Финал

1. Эммануэль Кипкуруи Корир (Кения) — 1:45.06

2. Фергюсон Черуйот Ротич (Кения) — 1:45.23

3. Патрик Добек (Польша) — 1:45.39