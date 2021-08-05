Канадец Уорнер с олимпийским рекордом выиграл десятиборье, Шкуренев показал 8-й результат
16:22
Золото Олимпиады в Токио в десятиборье завоевал канадец Дамиан Уорнер, установивший новый олимпийский рекорд — 9018 очков.
Вторым стал француз Кевин Майер (8726), третьим — австралиец Эшли Молони (8649).
Российский десятиборец Илья Шкуренев занял восьмое место.
Легкая атлетика
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Десятиборье
Итог
1. Дамиан Уорнер (Канада) — 9018
2. Кевин Майер (Франция) — 8726
3. Эшли Молоуни (Австралия) — 8649
8. Илья Шкуренев (Россия) — 8413
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