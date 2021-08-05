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Канадец Уорнер с олимпийским рекордом выиграл десятиборье, Шкуренев показал 8-й результат

16:22
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Золото Олимпиады в Токио в десятиборье завоевал канадец Дамиан Уорнер, установивший новый олимпийский рекорд — 9018 очков.

Вторым стал француз Кевин Майер (8726), третьим — австралиец Эшли Молони (8649).

Российский десятиборец Илья Шкуренев занял восьмое место.

Легкая атлетика

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Десятиборье

Итог

1. Дамиан Уорнер (Канада) — 9018

2. Кевин Майер (Франция) — 8726

3. Эшли Молоуни (Австралия) — 8649

8. Илья Шкуренев (Россия) — 8413

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Иван Шитик все материалы автора

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