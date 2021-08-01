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Иванюк назвал причину неудачного выступления в финале в прыжках в высоту на Олимпиаде в Токио

19:15
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Российский прыгун в высоту Илья Иванюк высказался о своем выступлении в финале Олимпиады в Токио. Он стал девятым.

«По поводу своего выступления скажу так: в квалификации не было ощущения, что я на Олимпиаде, а вот со вчерашнего дня ответственность стала поддавливать. Наверное, это помешало сделать свои прыжки. Будем надеяться, что ситуация в нашей легкой атлетике наладится и на следующие Олимпийские игры отобраться будет проще, чем сюда», — приводит слова россиянина пресс-служба ОКР.

Еще один россиянин Михаил Акименко показал шестой результат.

Первое место разделили Мутаз Эсса Баршим из Катара и Джанмарко Тамбери из Италии.

Дополнительная информация:

https://t.me/olympic_russia/3032

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